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Минобороны показало работу гаубиц "Гиацинт-Б"

08:48
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

С помощью этих пушек успешно ведут контрбатарейную борьбу

Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских расчетов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б".

В ходе спецоперации с помощью этих пушек бойцы успешно ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по огневым позициям националистов, складам боеприпасов, укрепрайонам противника.

Бетонные укрытия уничтожают 152-миллиметровыми фугасными снарядами. В составе расчетов - и мобилизованные военнослужащие, которые прошли подготовку и боевое слаживание  на полигонах.

 

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