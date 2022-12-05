Минобороны показало работу гаубиц "Гиацинт-Б"

С помощью этих пушек успешно ведут контрбатарейную борьбу

Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских расчетов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б".

В ходе спецоперации с помощью этих пушек бойцы успешно ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по огневым позициям националистов, складам боеприпасов, укрепрайонам противника.

Бетонные укрытия уничтожают 152-миллиметровыми фугасными снарядами. В составе расчетов - и мобилизованные военнослужащие, которые прошли подготовку и боевое слаживание на полигонах.

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