Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-8 в зоне СВО

Они эффективно прикрывают армейскую авиацию

Эффективно работают группы огневого прикрытия армейской авиации. Кадры публикует Минобороны.

Боевые Ми-8 уничтожают бронетехнику и военные объекты ВСУ, прикрывают колонны, доставляют десант, перевозят грузы, оказывают поддержку с воздуха, а также помогают эвакуировать мирных жителей.

Между тем, основная задача групп - сопровождение ударных вертолетов. Они всегда готовы отразить атаку и спасти боевых товарищей.

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