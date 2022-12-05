Удержали рубежи обороны: названы новые имена героев спецоперации

Военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Сергей Самойленко обезвредил сотни боеприпасов, установленных боевиками. Во время перевозки оборудования для фортификационных сооружений, колонна, в которой находился сапер, подверглась вражескому арт-обстрелу. Сергей, несмотря на полученное ранение, сумел вывести из-под огня группу наших бойцов, чем спас им жизнь.

Сержант Владимир Нагаев с товарищами отразил атаку радикалов и удержал стратегически важную высоту. В ходе боя он ликвидировал 5 националистов и оказал помощь нашим раненым мотострелкам. Благодаря смелости Владимира вылазка неприятеля была отбита.

Майор Евгений Кузнецов и его подчиненные под массированным огнем противника сумели удержать передовые рубежи обороны на подступах к населенному пункту. И хотя радикалы превосходили наше подразделение по численности, им нанесен значительный урон.

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