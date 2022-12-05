Спячка и теплые вольеры: как обитатели Московского зоопарка переносят зиму

В спячку впадает лишь малая часть обитателей зоопарка

В Москве рекорды бьёт атмосферное давление. В полночь оно достигло 771,2 миллиметра ртутного столба, что сразу на семь пунктов выше показателей, отмеченных за всю историю метеонаблюдений. Это происходит на фоне арктического вторжения. Специалисты говорят - такая погода влияет не только на людей, но и на обитателей столичного зоопарка.

Зима, холода, да еще такие ранние и суровые. Самое время - свернуться клубочком да отправиться в спячку! В Московском зоопарке так уже поступили и летучие мыши, и мадагаскарские тенреки. Те, которые похожи на ежиков, но совсем им не родственники.

Засыпают тенреки уже при температуре ниже +20 - такая вот зима на Мадагаскаре! А в зоопарке эту температуру им создают искусственно.

Многие думают, что зимой зоопарк превращается в сонное царство. Но это совсем не так. Засыпают лишь порядка десяти видов животных. Остальные же просто предпочитают перебираться в тёплые вольеры.

Как, например, обезьяны. Тут про сон никто и не думает. Энергичны, бодры. Наблюдать за семейной жизнью орангутангов - все равно, что смотреть бесконечный захватывающий сериал. В зимние депрессии приматы не впадают. Иногда просто становятся очень задумчивы. Выберет Чапа или Чани удобное место со своей стороны "экрана" и тоже смотрит сериал - про людей. Надо же чем-то заниматься, раз гулять холодно.

"Обезьяны, кроме японских макак, конечно же, зимой не гуляют. А японские макаки гуляют хорошо круглый год, даже в мороз. Поскольку они живут в Японии, на северном острове бывает зима, и они, если можно так сказать, морозоустойчивы", - говорит Елена Лысогорская, сотрудник Московского зоопарка.

Белые медведи в спячку тоже не впадают. Зима - их стихия. А знаменитому Диксону и вовсе не до сна. С момента спасения, когда едва ли не вся страна следила, как тяжелораненого медведя из Арктики перевезли в Московский зоопарк, прошло уже три месяца. Перелом позвонка, контузия спинного мозга - из-за таких травм он вряд ли сможет ходить. Но врачи продолжают его реабилитацию.

Диксон сейчас живет в основном во внутреннем вольере. Там и не почувствуешь, что в Москве зима. А вот бамбуковые медведи - панды, которые, как и белые, тоже не спят, уже вовсю радуются снегу.

Провели, кстати, в зоопарке уже и репетицию распаковки новогодних подарков. Участвовали все! Некогда скучать! Так незаметно и пролетит время до наступления весны

Юлия Богоманшина, Вероника Ермолова, Андрей Корнилов, Михаил Лукин, "ТВ Центр".

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