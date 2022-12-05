Не лучший день: Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге

Кто стал зачинщиком драка - предстоит выяснить полиции

Григорий Лепс с двумя своими охранниками подрался с посетителем одного из баров Санкт-Петербурга. Конфликт произошел в воскресенье поздно вечером.

В бар на Московском проспекте Григорий Лепс приехал после прерванного из-за его плохого самочувствия концерта. По одной версии, подвыпивший посетитель начал приставать к певцу с просьбой сфотографироваться. Лепс ему отказал, на что мужчина начал хамить. Тогда охранники вывели его на улицу, где перепалка между двумя мужчинами переросла в драку.

По версии потерпевшего, все было иначе. Мужчина якобы играл в баре в нарды, Лепс предложил ему сыграть на 10 тысяч долларов. Петербуржец ответил, что таких денег у него нет, тогда музыкант отвесил ему подзатыльник.

Потерпевший уже обратился в полицию. У него сломан нос. По факту случившегося начата проверка, пишет "Фонтанка".

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