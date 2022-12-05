Военный эксперт раскрыл расходы арсеналов США из-за Украины

Пентагону приходится просить производителей оружия ускориться

Соединенные Штаты, оказывая военную помощь украинским властям, за несколько месяцев 2022 года потратили запас комплексов Stinger и Javelin, рассчитанный на несколько лет. Об этом рассказал генеральный директор американской военно-промышленной компании Raytheon Грег Хейес.

Эксперт уточнил, что США израсходовали тринадцатилетний объем производства Stinger и пятилетний — Javelin. По подсчетам издания National Review, Вашингтон отправил Киеву 5,5 тысячи единиц Javelin и 1,4 тысячи Stinger.

По словам Хейеса, вопрос пополнения арсеналов стоит очень остро, тем более что Пентагон не закупал переносные зенитно-ракетные комплексы с 2004 года.

Ранее помощник министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш рассказал, что командование Сухопутных войск ВС США ускоряет процесс закупки вооружений для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине. При этом темпы заключения контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона по темпам расходования средств.

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