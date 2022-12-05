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Politico: НАТО планирует использовать новые технологии в борьбе с Россией

10:19
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Альянс заявлял, что от России исходят угрозы безопасности

Североатлантический альянс планирует использовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии. Об этом рассказали информированные источники Politico.
Кремль не заметил признаков "прозрения" НАТО

Как пишет издание, киберсилы НАТО "внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как помешать России и другим противникам взломать инфраструктуру" в государствах — членах Альянса, а также в странах-партнерах.

С этой целью в киберучениях НАТО в Эстонии отрабатывались методы и принципы использования новых технологий, включая технологии искусственного интеллекта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что система обеспечения мировой безопасности под угрозой — она якобы может потерпеть крах в случае победы президента России Владимира Путина на Украине. Также Столтенберг сообщил о поддержке членами НАТО идеи размещения зенитных систем Patriot на Украине. По мнению экспертов альянса, это должно усилить возможности украинских систем противовоздушной обороны.

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