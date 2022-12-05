Стала известна должность Кудрина в "Яндексе"

Он ушел из Счетной палаты

Экс-глава счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию.

Об этом он написал в своем telegram-канале. Кудрин будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая, как ожидается, обеспечит устойчивое развитие компании на внутреннем и международном рынках.

"Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди", - сообщил он.

Представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты поступило в Совет Федерации 29 ноября. На следующий день верхняя палата парламента приняла постановление об отставке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"