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Стала известна должность Кудрина в "Яндексе"

10:23
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Он ушел из Счетной палаты

Экс-глава счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию.
Кудрин заявил о планах работать в "больших проектах" после ухода из Счетной палаты

Об этом он написал в своем telegram-канале. Кудрин будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая, как ожидается, обеспечит устойчивое развитие компании на внутреннем и международном рынках.

"Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди", - сообщил он.  

Представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты поступило в Совет Федерации 29 ноября. На следующий день верхняя палата парламента приняла постановление об отставке.

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