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Испанский стыд: Боррелю досталось за напоминание Латинской Америке о конкистадорах

10:43
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Чиновник оскандалился перед латиноамериканскими депутатами в Европарламенте

Интернет-пользователи раскритиковали верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его высказывания о конкистадорах, которое он сделал 30 ноября, выступая перед латиноамериканскими депутатами в Европейском парламенте.
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Чиновник заявил, что "как первооткрыватели и конкистадоры" европейцы "должны изобрести новый мир".

В интернете разразилась буря после этих слов. Один из пользователей заявил, что ему стыдно, что Боррель представляет Испанию на важном посту в ЕС. Другой комментатор выразил мнение, что если чиновник после случившегося не подаст в отставку, "то не знаю, о каких европейских ценностях можно говорить".

Заявление Борреля, по мнению интернет-пользователей, стало одной из ситуаций, в которой "европейские политики снимают маски, потому что они в отчаянии из-за потери господства и гегемонии", и это делает их очень опасными.

Комментаторы также подчеркивали, что "после таких заявлений они еще хотят кого-то учить дипломатии и толерантности", а Боррель, когда говорит, "все глубже себя закапывает", сообщает РИА Новости.

Жозеп Боррель не впервые попадает в неловкие ситуации из-за собственных заявлений. В октябре чиновнику пришлось извиняться за сравнение "привилегированной" Европы с садом, а остального мира — с джунглями, которые способны вторгнуться в "прекрасно работающий европейский механизм".

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