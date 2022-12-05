В Кузбассе задержали бывшего главу правительства

В августе он ушел в отставку по состоянию здоровья

В Кемеровской области задержали бывшего главу правительства Вячеслава Телегина.

Как сообщает ТАСС, Телегин в начале августа ушел в отставку. Она была связана с состоянием здоровья.

Суд намерен избрать ему меру пресечения 5 декабря. Статья, по которой он был задержан, пока неизвестна.

"Судебное заседание назначено на 14:00 местного времени (10:00 мск – прим. ред.) по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили РИА Новости в Центральном районном суде.

В свою очередь портал NGS42.RU сообщает, что Телегин стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Речь может идти о времени, когда экс-председатель был главой города Ленинск-Кузнецка.

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