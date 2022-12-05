Китай напомнил Западу о значении нефти после введения потолка цен

Вступили в силу новые антироссийские рестрикции

На фоне введения Евросоюзом, Австралией и "Большой семеркой" ценового лимита на поставки российской нефти мировому сообществу необходимо обеспечить поставки энергоносителей. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Чиновница напомнила, что нефть является одним из ключевых сырьевых товаров, от которого во многом зависит глобальная энергетическая безопасность.

С учетом шагов, предпринятых западными странами в рамках санкционной политики, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя, цитирует заявление Мао Нин ТАСС.

Российские власти ранее подчеркнули, что Москва не будет работать на нерыночных условиях, тем более что желающих принять в своих портах танкеры с нефтью из России достаточно. При этом посольство России в США предупредило, что ни одна страна не застрахована от введения подобного потолка на свою продукцию по политическим причинам.

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