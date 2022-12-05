В результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ погибли девять человек

Украинские военные выпустили по городу не менее десяти ракет

Девять человек погибли, больше десяти ранены в результате удара ВСУ из американских "Хаймарсов" по городу Алчевск. В ДНР за сутки пострадали двенадцать мирных жителей. В Донецке повреждены музыкальная школа и храм. Также ракетные удары радикалы наносили по Ясиноватой, Пантелеймоновке, Майорску, Яковлевке и Горловке. Тем временем наши военные отодвигают позиции националистов от города, уничтожая огневые точки и опорные пункты противника.

Националисты обрушили на Донецк шквал боеприпасов, в том числе натовского калибра. Ранены, как минимум, четыре человека, среди них ребенок. Повреждения получили более 20 жилых домов.

Прилеты зафиксированы на проспекте Маяковского, улицах Щорса, Челюскинцев, бульваре Пушкина. В район Главпочтамта прилетело сразу шесть ракет РСЗО "Град". Одна из них попала на крышу и не взорвалась. Обезвреживать ее будет саперы.

Бить по Донецку националисты продолжали и ночью. Пострадали церковь Рождества Христова и школа № 52. Одно административное здание пожарным удалось спасти, а второе выгорело дотла. Обстрелу из РСЗО HIMARS подвергся и Алчевск в ЛНР. Сегодня утром и накануне националисты выпустили по городу не менее десяти американских ракет.

Чтобы предотвратить ежедневные обстрелы, подразделения Российской армии планомерно отодвигают линию соприкосновения. Бои идут буквально за каждую улицу, за каждое здание. Во многом ВСУ еще способны оказывать сопротивление благодаря участию иностранных наемников и поставкам западного вооружения.

Удары по позициям националистов планомерно наносят расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б". Фугасные 152-миллиметровые снаряды уверенно поражают как бронетехнику противника, так и укрепленные огневые точки.

В воздухе борьбу с самолетами и вертолетами ВСУ, а также с беспилотниками успешно ведет зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ". Его особенность в плавучести. Для пересечения водных преград этому ЗРК не нужны мосты и понтонные переправы.

"Захватываю цель, подтверждаем, что это чужая цель. По команде начальника расчета производим пуск, убеждаемся, что цель уничтожена. Если слаженный хороший расчет, цели - особенно беспилотные летательный аппараты уничтожаются легко", - говорит заместитель командира расчета ЗРК "Оса".

Чтобы противник не поразил наши вертолеты, выполняющие задачи в зоне спецоперации, во время каждого вылета их сопровождают группы огневого прикрытия. Их задачи - разведка и отслеживание обстановки на земле. А также эвакуация экипажа, если боевая машина все-таки будет сбита. В составе каждой группы есть медик. В случае ранения помощь окажут незамедлительно.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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