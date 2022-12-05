Проявившим себя в ходе СВО российским военным вручили госнаграды

Они проявили мужество и отвагу

Государственные награды вручили нашим военным, которые проявили в себя в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Знаки отличия получили бойцы Воздушно-десантных войск - они одними из первых оказываются на опасных участках, ежедневно проявляя мужество и героизм.

Церемония награждения проходила в одном из населённых пунктов рядом с передовой. Десантники получили ордена Мужества, медали "За отвагу", а также именные ножи и грамоты от командующего ВДВ.

"Были люди раненые. За счёт того, что людей не оставить, смогли вывести трёхсотых, оказать первую медицинскую помощь. Забрать технику -и выполнить задачу. Соответственно, был и награждён за это", - говорит замкомандира взвода Константин.

"Приятно получить такую награду. Значит нас видят, о нас знают, нас не забывают и поощряют. За наши подвиги", - говорит старший минёр оператор Данила.



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