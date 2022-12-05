Победа куётся в тылу – эта всем знакомая фраза сегодня обрела новую реальность. Но в противостоянии с коллективным Западом это значит не только обеспечить всем необходимым участников спецоперации. Каждый должен осознать своё место в этой борьбе. Смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Чувство тыла" сегодня в 22:35 на нашем канале
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Чувство тыла"
11:49
- понедельник
- 05 декабря 2022
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