Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Чувство тыла"

Победа куётся в тылу – эта всем знакомая фраза сегодня обрела новую реальность. Но в противостоянии с коллективным Западом это значит не только обеспечить всем необходимым участников спецоперации. Каждый должен осознать своё место в этой борьбе. Смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Чувство тыла" сегодня в 22:35 на нашем канале