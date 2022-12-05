ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Волоколамске

Город был оккупирован два месяца

Сегодня в России - День воинской славы. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Советской Армии в битве под Москвой - одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны.

К знаменательной дате ФСБ рассекретила архивные документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в подмосковном Волоколамске. Город оказался оккупирован на два месяца.

В материалах зафиксированы свидетельства очевидцев о грабежах и пытках в отношении советских военнопленных и мирного населения. В дальнейшем документы были использованы в ходе Нюрнбергского процесса.

Ознакомиться с архивами можно на официальном сайте ведомства.

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