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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Волоколамске

11:56
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Город был оккупирован два месяца

Сегодня в России - День воинской славы. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Советской Армии в битве под Москвой - одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны.

К знаменательной дате ФСБ рассекретила архивные документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в подмосковном Волоколамске. Город оказался оккупирован на два месяца.

В материалах зафиксированы свидетельства очевидцев о грабежах и пытках в отношении советских военнопленных и мирного населения. В дальнейшем документы были использованы в ходе Нюрнбергского процесса.

Ознакомиться с архивами можно на официальном сайте ведомства.

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