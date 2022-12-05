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Береговые комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах

11:55
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Их развернули на острове Парамушир

Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" приступили к дежурству на Северных Курилах. Как сообщили в нашем Минобороны, их развернули на острове Парамушир. Технику, личный состав и материальные средства доставили к месту большими десантными кораблями.

Бойцы Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту, контролируя прилегающую акваторию и проливы. Чтобы обеспечить необходимые условия для комфортного проживания и службы, на месте развёрнут автономный военный городок.

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Береговой ракетный комплекс "Бастион"
Береговой ракетный комплекс "Бастион"
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