Береговые комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах

Их развернули на острове Парамушир

Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" приступили к дежурству на Северных Курилах. Как сообщили в нашем Минобороны, их развернули на острове Парамушир. Технику, личный состав и материальные средства доставили к месту большими десантными кораблями.

Бойцы Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту, контролируя прилегающую акваторию и проливы. Чтобы обеспечить необходимые условия для комфортного проживания и службы, на месте развёрнут автономный военный городок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"