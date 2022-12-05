Восстановленную часть Крымского моста открыли для автомобилей

Движение запущено на правой стороне

Сегодня на Крымском мосту запустили движение автомобилей по ещё одной полосе. Её полностью восстановили всего через два месяца после теракта. Скорость и масштаб работ поражают. Одним из первых по мосту проехал наш собственный корреспондент в Крыму Никита Васильев.

Пуск движения произошел в 11 утра. Потоки машин направили по правой, отремонтированной части моста. Здесь нанесена временная оранжевая разметка, частично восстановлены отбойники. За 2 месяца была проделана колоссальная работа.

Уже на следующий день после взрыва и обрушения пролетов на правой части моста удалось запустить движение по левой, уцелевшей ветке. За три недели завершили демонтаж поврежденных элементов. В Тамань было доставлено более 1200 тонн металлоконструкций. Пролеты собирали на стапельных площадках и монтировали методом надвижки. На восстановлении было задействовано 500 человек и 50 единиц техники, два плавкрана – работы велись круглосуточно.

После инцидента были усилены меры безопасности. Попасть на мост можно только через стационарные досмотровые пункты. Здесь тщательно осматривают автомобили, а пассажиры с вещами проходят через рамки металлодетектора. Вся процедура занимает порядка 10 минут, если поток небольшой.

На мост пока пускают только автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики. Для фур проезд закрыт. Водители длинномеров могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Либо пересечь Керченский пролив на пароме. Но зимой есть риск долгого ожидания из-за шторма.

Сейчас строители приступают к работам на левой, менее пострадавшей стороне моста. Основные работы планируют завершить к концу марта.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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