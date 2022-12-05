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Восстановленную часть Крымского моста открыли для автомобилей

12:05
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Движение запущено на правой стороне

Сегодня на Крымском мосту запустили движение автомобилей по ещё одной полосе. Её полностью восстановили всего через два месяца после теракта. Скорость и масштаб работ поражают. Одним из первых по мосту проехал наш собственный корреспондент в Крыму Никита Васильев.

Пуск движения произошел в 11 утра. Потоки машин направили по правой, отремонтированной части моста. Здесь нанесена временная оранжевая разметка, частично восстановлены отбойники. За 2 месяца была проделана колоссальная работа.

Уже на следующий день после взрыва и обрушения пролетов на правой части моста удалось запустить движение по левой, уцелевшей ветке. За три недели завершили демонтаж поврежденных элементов. В Тамань было доставлено более 1200 тонн металлоконструкций. Пролеты собирали на стапельных площадках и монтировали методом надвижки. На восстановлении было задействовано 500 человек и 50 единиц техники, два плавкрана – работы велись круглосуточно.

После инцидента были усилены меры безопасности. Попасть на мост можно только через стационарные досмотровые пункты. Здесь тщательно осматривают автомобили, а пассажиры с вещами проходят через рамки металлодетектора. Вся процедура занимает порядка 10 минут, если поток небольшой.

На мост пока пускают только автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики. Для фур проезд закрыт. Водители длинномеров могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Либо пересечь Керченский пролив на пароме. Но зимой есть риск долгого ожидания из-за шторма.

Сейчас строители приступают к работам на левой, менее пострадавшей стороне моста. Основные работы планируют завершить к концу марта.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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