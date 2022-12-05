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В Москве назвали победителей конкурса "Романсиада"

12:08
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

В этом году в нем участвовали исполнители из 16 стран

В Москве назвали имена лауреатов 26-го международного конкурса "Романсиада". Торжественная церемония и концерт прошли в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Конкурс - один из самых известных и авторитетных в мире. Он проходит уже более четверти века и объединяет исполнителей русского романса из разных уголков планеты. Его цель - сохранить жанр силами молодого поколения. В этом году участвовали исполнители из 16 стран.

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Участники международного конкурса "Романсиада"
Участники международного конкурса "Романсиада"
Конкурс "Романсиада"
Конкурс "Романсиада"
Конкурс "Романсиада"
Конкурс "Романсиада"
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