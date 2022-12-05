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Семь человек разыскивают после взрыва в Нижневартовске

11:17
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Работа по разбору завалов продолжается

Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в жилом доме в Нижневартовске.
Следователи установили виновника взрыва в Нижневартовске

Об этом в понедельник, 5 декабря, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Наталья Комарова. "Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске", - сообщила она (цитата по РИА Новости).

По словам губернатор, работа по разбору завалов "очень сложная", пока нельзя точно сказать, погибли эти семь человек или нет.

Взрыв бытового газа в доме на улице Мира в Нижневартовске произошел 4 декабря. Погибли шесть человек, пятеро получили травмы и ранения. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, всем пострадавшим также окажут материальную и иную помощь.

В городских оперативных службах рассказали, что взрыв произошел из-за неправильно установленного газового баллона. Сам дом не был газифицирован.

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