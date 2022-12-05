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Германия пообещала стать гарантом европейской безопасности

11:43
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц

Германия намерена выступить в качестве гаранта европейской безопасности в соответствии с ожиданиями союзников. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал глава германского федерального правительства Олаф Шольц.
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Как написал политик в статье для журнала Foreign Affairs, Берлин прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН.

Шольц отметил, что благополучие, безопасность и демократия в Германии зависят от соблюдения общих правил в сфере безопасности, поэтому ФРГ стремится стать гарантом европейской безопасности, "возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать.

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