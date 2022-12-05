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Следователи установили виновника взрыва в Нижневартовске

11:19
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

В жилом доме взорвался газовый баллон

Личность жильца, который принес в свою квартиру в Нижневартовске взорвавшийся впоследствии газовый баллон, установлена. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказали в управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Семь человек разыскивают после взрыва в Нижневартовске

В ведомстве отметили, что этот мужчина получил травмы и ранения, но выжил и находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, пациент "не контактный".

Основной версией случившегося остается взрыв газового баллона, следствию предстоит установить, о каком количестве баллонов идет речь. По словам представителя СКР, не исключено, что баллон был не один, исходя из масштабов разрушений, сообщает РИА Новости.

Взрыв бытового газа в доме на улице Мира в Нижневартовске произошел 4 декабря. Погибли шесть человек, пятеро получили травмы и ранения, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, всем пострадавшим также окажут материальную и иную помощь.

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Последствия взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Последствия взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Последствия взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Последствия взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Последствия взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Последствия взрыва в жилом доме в Нижневартовске
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