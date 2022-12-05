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Мишустин предупредил Запад о последствиях попыток навязать России свои правила

11:59
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

5 декабря начали действовать рестрикции в отношении поставок российской нефти

Попытки западных государств навязать России свои правила с помощью нелегитимных способов обречены на провал. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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В ходе беседы по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном Мишустин отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. При этом ряд стран Запада решил, что используя нелегитимные экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал, предупредил глава кабмина.

Мишустин также выразил убежденность в том, что "в новых геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее и стратегическое партнерство еще более полно раскроет свой большой созидательный потенциал", сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин отмечал, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность. Несмотря на внешние вызовы, основные показатели российского бюджета остаются сбалансированными.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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