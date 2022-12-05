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Минфин перечислил 3,3 млрд рублей в счет выплаты госдолга

12:22
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Россия осуществляет платежи в национальной валюте

Министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий 3,3 млрд рублей (эквивалент 50,3 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.
Минфин провел выплату по госдолгу на 2,3 млрд рублей

Минфин подчеркнул, что обязательства по обслуживанию российских государственных ценных бумаг "Россия-2025" исполнены в полном объеме.

Выплаты в рамках обслуживания внешнего суверенного долга в соответствии с указом президента России от 22 июня осуществляются в рублях, напоминает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отказ Соединенных Штатов продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг, заявил, что по внешнему госдолгу "платить будем в рублях", поскольку "это осмысленный выбор США".

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