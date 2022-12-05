Россия в декабре может заработать на нефти и газе дополнительно 176,1 млрд рублей

Покупка валюты и золота за счет этих средств производиться не будет

Министерство финансов России ожидает в декабре 176,1 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

Такой объем дополнительных доходов от продажи энергоресурсов связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет, цитирует сообщение Минфина ТАСС.

В Бюджетном кодексе фиксируется объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы. Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, в 2023-2025 годах эта сумма в абсолютном выражении составит 8 трлн рублей. С 2026 года она будет ежегодно индексироваться на 4%.

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