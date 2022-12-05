В центрах госуслуг в преддверии Нового года можно отправить открытки участникам СВО

Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории"

В центрах госуслуг "Мои документы" в преддверии Нового года можно отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции в рамках акции "Письма для наших героев". Об этом сообщили в столичной мэрии.

Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив.

В мэрии также рассказали, что выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год" открылась в центрах госуслуг "Мои документы". Это совместный с Главным архивным управлением Москвы проект. Экспозицию можно посмотреть в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.

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