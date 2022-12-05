Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

Память о подвиге защитников Москвы будет жить в веках

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

"В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду - судьбоносная Битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Бойцы Красной армии и народного ополчения окончательно развеяли миф о непобедимости врага", - заявил мэр.

По словам Собянина, от тех героических событий нас отделяют десятки лет, но память о подвиге защитников Москвы живет, и будет жить в веках.

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В сражении участвовали более 7 миллионов человек.

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