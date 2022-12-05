ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

12:43
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Память о подвиге защитников Москвы будет жить в веках

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

"В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду - судьбоносная Битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Бойцы Красной армии и народного ополчения окончательно развеяли миф о непобедимости врага", - заявил мэр.

По словам Собянина, от тех героических событий нас отделяют десятки лет, но память о подвиге защитников Москвы живет, и будет жить в веках.

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В сражении участвовали более 7 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Битва за Москву
Битва за Москву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.