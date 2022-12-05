Московские коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Работали более двух тысяч специалистов
В Донецке московские коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов.
Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Помощь осуществилась в подписанного между правительствами Москвы и ДНР.
Социальные, культурные, спортивные, образовательные и медицинские учреждения, а также объекты дорожной инфраструктуры, инженерные сети и котельные полностью готовы к эксплуатации в зимний период.
На объектах одновременно были задействованы более двух тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и почти 240 единиц различной техники.
"Все наши сотрудники работали четко и слаженно, их высокая квалификация позволила провести подготовительные мероприятия в кратчайшие сроки", - сообщил Бирюков.
Сейчас в Донецке находятся бригады столичных коммунальщиков, которые помогают коллегам в поддержании регламентной работы систем жизнеобеспечения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"