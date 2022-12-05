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В парламент Финляндии внесен законопроект о вступлении в НАТО

13:03
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Страна продолжает процесс присоединения к Альянсу

Правительство Финляндии в понедельник, 5 декабря, внесло на рассмотрение национального парламента законопроект о вступлении страны в НАТО.
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Как уточнили в финском Министерстве иностранных дел, предварительно по проекту документа было получено около 1,6 тысячи мнений. На их основе были сформулированы дополнения.

В частности, внесены коррективы, касающиеся сотрудничества между правительством и президентом Финляндии, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правового статуса Аландских островов.

Финский парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами-членами НАТО. После этого президент Финляндии принимает решение о вступлении государства в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Швеция и Финляндия с мая 2022 года официально проходят процедуру принятия в НАТО, для этого требуется ратификация соответствующих протоколов всеми государствами — членами Альянса. Возражения имеются со стороны Турции. Источники утверждали, что Анкара вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца 2022 года.

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