Минобороны: продолжается успешное наступление на донецком направлении

За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих

На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское. Противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

В Минобороны также сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ. Кроме того, поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении решительными действиями российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка. Кроме того, в районе населенного пункта Райгородка ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы", - отчитались в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"