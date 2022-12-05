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Шольц обвинил Россию в ревизионизме и имперских замашках

13:20
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права

"Ревизионистская Россия" сделала невозможной успехи дипломатии, несмотря на попытки ФРГ и Франции поддерживать функционирование минских соглашений. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs, опубликованной в понедельник, 5 декабря.
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Глава германского правительства обвинил Россию в "имперском поведении" и в нарушении норм международного права.

Шольц также призвал избегать соблазна вновь разделить мир на блоки и одновременно подчеркнул необходимость "защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство".

Для этого, по мнению политика, нужно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подходя к этому "прагматично и без идеологических шор".

За несколько дней до публикации этой статьи Олаф Шольц заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией, поскольку необходимо "вернуться к соглашениям, которые действовали в последние десятилетия и которые служили основой мира и безопасности в Европе".

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