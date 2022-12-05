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Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

13:13
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Произошли взрывы на аэродромах

Президент России Владимир Путин в курсе взрывов, произошедших на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях.
Три человека погибли при взрыве на аэродроме под Рязанью

Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. За подробностями следует обратиться в Минобороны.

"Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит. Я видел эти сообщения только из СМИ, но точной информацией не располагаю и не могу что-либо комментировать. Рекомендую обратиться в министерство обороны", - сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о взрывах в Энгельсе, где расположен аэродром стратегической и дальней авиации, и на аэродроме под Рязанью на стоянке авиационной техники. Не исключено, что эти происшествия стали результатом диверсии с украинской стороны.

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