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Песков: Россия ответит на введение потолка цены на нефть

13:21
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Москва не признает решение Запада

Москва подготовит ответ на введение Европейским союзом потолка цен на нефть российского происхождения.
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Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Наша страна не признает никаких потолков цен на энергоресурсы, подчеркнул он.

"Решение (по ответным мерам со стороны готовится, но, разумеется, тут очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем", - заявил представитель Кремля.

Песков заметил, что ограничения со стороны Запада приведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, а цена российской нефти изменится.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки нефти из России в Евросоюз. На прошлой неделе страны Евросоюза, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.

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