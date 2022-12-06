Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Весам стоит распределить нагрузку, а Водолеям предстоит чаще оставаться в одиночестве

Овны

Держитесь подальше от начальства, преподавателей и чиновников. Старайтесь не опаздывать и добросовестно выполнять свою работу, чтобы не нажить неприятностей.

Тельцы

С сегодняшнего дня вы озаботитесь новыми идеями. Например, вы можете захотеть получить еще одно образование. Тем, кто уже учится, стоит сосредоточиться на своих заданиях.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий сегодня входит в знак педантичного Козерога. У вас появятся дела, связанные с банками, кредитами, платежами, погашением задолженностей.

Раки

Звезды не советуют одиноким представителям знака ходить в ближайшие дни на свидания и форсировать тему личной жизни. Тем, у кого есть пара, стоит прислушаться к своим партнерам.

Львы

Вы можете сегодня не выдержать и нарушить диету или какое-либо обещание. Постарайтесь избегать соблазнов, придерживайтесь своих привычных правил. Игра стоит свеч.

Девы

У вас все хорошо: главная планета Меркурий входит в родственный знак Козерога. Но начинать какие-то новые дела пока не рекомендуется - стоит немного подождать.

Весы

Вы сегодня можете растеряться, осознав, сколько еще дел предстоит сделать перед Новым годом. Не паникуйте, дайте себе время, чтобы спокойно распределить нагрузку.

Скорпионы

Вам скоро придется прилагать усилия, чтобы сделать экзамен, написать какой-то текст, провести переговоры. С сегодняшнего дня можно начинать подготовку.

Стрельцы

Трезво оцените свои шансы на повышение доходов или поиск подработки. Есть ли у вас для этого свободное время, здоровье, настроение. Иногда нужно сделать передышку и это нормально.

Козероги

Меркурий сегодня вошел в ваш знак, правда, этот праздник подпорчен негативными лучами Юпитера. Ведите себя тихо пару дней, не начинайте никаких активностей.

Водолеи

Вам предстоит все чаще оставаться в одиночестве, и это придется большинству представителей знака по вкусу. У вас накопилось много мыслей, которые самое время разложить по полочкам.

Рыбы

Вам скоро начнут писать и звонить даже те, кого вы сто лет не видели и не слышали. Меркурий активизирует вашу социальную жизнь, готовьтесь блистать в свете прожекторов!

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