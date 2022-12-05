Кремль отверг влияние потолка цен на нефть на финансирование СВО

Запад пытается ограничить поступления в российский бюджет

Введение рядом стран потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская экономика обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции.

При этом Песков указал, что потолок цен на нефть однозначно повлияет на состояние мирового энергетического рынка "с точки зрения его полной дестабилизации", сообщает "Интерфакс".

5 декабря вступил в силу введенный Евросоюзом, Австралией и "Большой семеркой" ценовой лимит на поставки российской нефти.

Китайские власти в ответ на это напомнили, что нефть является одним из ключевых сырьевых товаров, от которого во многом зависит глобальная энергетическая безопасность. С учетом шагов, предпринятых западными странами в рамках санкционной политики, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя.

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