ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отверг влияние потолка цен на нефть на финансирование СВО

13:42
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Запад пытается ограничить поступления в российский бюджет

Введение рядом стран потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия ответит на введение потолка цены на нефть

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская экономика обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции.

При этом Песков указал, что потолок цен на нефть однозначно повлияет на состояние мирового энергетического рынка "с точки зрения его полной дестабилизации", сообщает "Интерфакс".

5 декабря вступил в силу введенный Евросоюзом, Австралией и "Большой семеркой" ценовой лимит на поставки российской нефти.

Китайские власти в ответ на это напомнили, что нефть является одним из ключевых сырьевых товаров, от которого во многом зависит глобальная энергетическая безопасность. С учетом шагов, предпринятых западными странами в рамках санкционной политики, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.