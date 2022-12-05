В Москве открылась посвященная Борису Неменскому выставка

Художник готовится отметить 100-летний юбилей

В Москве сегодня открылась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся живописцу Борису Неменскому. Она проходит в преддверии 100-летнего юбилея мастера.

Ученые, искусствоведы обсуждают роль его творчества в истории России. Ветеран Великой Отечественной войны, Неменский отразил на своих полотнах героизм, силу духа и человечность не только солдат, но и всего советского народа, на чью долю выпали суровые испытания. В рамках конференции также организована выставка, на которой представлены репродукции картин.

"Он великий педагог, потому что в своё время вместе с Дмитрием Кабалевским они создали теорию и практику эстетического воспитания детей и подростков. Это была совместная работа, где виды искусств, такие как музыка и живопись, объединились и учили наших детей прежде всего познавать прекрасное и творить самим", - говорит Ольга Васильева, президент Российской академии образования.

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