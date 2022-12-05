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Песков оспорил слова Шольца о растущем эффекте санкций

13:59
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Российская экономика адаптировалась к рестрикциям

В Кремле не согласны с мнением канцлера Германии Олафа Шольца о растущем эффекте от санкций против России. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подтвердил, что "определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают", однако подчеркнул, что "до сих пор они были некритического характера".

В вопросе эффективности санкций "можно поспорить с господином Шольцем", поскольку специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента резюмировал, что "отрицать это было бы непрофессионально", сообщает "Интерфакс".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что западные санкции в отношении России эффективны и правильны, а "сильный и единый ответ Европы" на конфликт России с Украиной "удивил Путина", который якобы не ожидал такого.

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