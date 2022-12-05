Участок Калужско-Рижской ветки метро закрылся на несколько дней

Для пассажиров курсирует бесплатные автобусы

Сегодня первый рабочий день, когда оранжевая ветка метро работает в измененном режиме. До среды включительно закрыт участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Для пассажиров курсирует бесплатные автобусы, но есть и другие варианты.

Пассажиры южного участка Калужско-Рижской линии привыкают к временным изменениям в маршрутах. Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" и обратно до 8 декабря придется преодолевать на автобусах КМ. Компенсационные автобусы идут один за одним практическим без интервала. Даже в час-пик есть возможность не заполнять салон полностью. Места хватает всем. Движение и переключение светофоров регулируют сотрудники Центра организации дорожного движения. Выделенные полосы отделили светоотражающими конусами.

"В районе ул. Профсоюзная, пр-т 60-летия Октября и соседних участках Ленинского проспекта временно недоступна парковка. А также запрещен проезд по выделенным полосам, в том числе для такси", - говорит Анатолий Прохоров, главный специалист Ситуационного центра ЦОДД.

Бесплатные автобусы КМ начинают работать в 5:30 утра и курсируют до двух часов ночи. Маршрут дублирует движение метро и делает остановки у всех закрытых станций. Можно также воспользоваться трамваями №14 и 26. За проезд в них временно платить не надо, как и за повторный вход в метро.

"Несмотря на то, что автобусы КМ работают с большой нагрузкой, перевозка осуществляется в штатном режиме. Мы просим наших пассажиров пользоваться соседними линиями метро, выбирать альтернативные пути, а также по возможности не ездить в часы пик", - говорит Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс".

Закрыть участок Калужско-Рижской линии пришлось из-за строительства второго перегона новой Троицкой ветки. Тоннелепроходческая машина должна пройти под действующими путями. Поэтому для ускорения процесса и безопасности пассажиров движение поездов пришлось временно прекратить.

"Троицкая линия пройдет от станции "ЗИЛ" до г. Троицка. С ее открытием у десятка тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности. Также на ней будут пересадки на "Сокольническую" Калужско-Рижскую линии, БКЛ и МЦК", - говорит Юлия Темникова, руководителя блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития ДТИ Москвы.

Альтернативные маршруты лучше подыскать и автомобилистам. На время закрытия южного участка Калужско-Рижской линии в некоторых местах нельзя совершить привычный манёвр. Так, на площади Гагарина запрещен разворот под Ленинским проспектом, чтобы поехать в сторону центра. У метро "Октябрьская" с проезда Апакова нельзя поворачивать налево на Шаболовку. А с Профсоюзной улицы возле метро "Новые Черемушки" закрыт поворот на улицу Гарибальди. Правда, к таким ограничениям оказались готовы не все водители. Некоторые едут вопреки запрещающим знакам, рискуя после такого необдуманного поступка на время стать пешеходами.

Илья Данильцев, Арсений Кобяков и Илья Милитдинов, "ТВ Центр"

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