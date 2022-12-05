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Застрелившему бывшую жену 65-летнему москвичу предъявлено обвинение

14:58
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Свою вину он признал

Следственный комитет предъявил обвинение 65-летнему москвичу, который застрелил свою бывшую супругу. Тело женщины с огнестрельными ранениями было найдено накануне днем на заднем сиденье машины, припаркованной недалеко от её дома. Подозрения сразу пали на бывшего мужа.

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На этих кадрах - Николай Грубняк. Мужчину ведут на первый допрос к следователю. Ему 65 лет. Подозревается в хранении оружия и убийстве своей бывшей жены, которая была моложе его более чем в два раза. Веронике Казык было 30. Мужчина говорит: "Подошел, выстрелил и убил". Вину признает.

Николай и Вероника поженились в 2016 году. Женщина приехала в Москву с Украины, работала здесь в клининговой компании. С мужем, кстати, старалась не появляться на людях, рассказали друзья: "Она приехала с ним, с Николаем, насколько я помню. Представила его как дедушку. Ну я подумала, что это родственник. Видимо, стесняясь большой разницы в возрасте".

Судя по запискам, которые нашли дома у Николая Грубняка, конфликт с женой у него начался давно. И он даже хотел покончить жизнь самоубийством. В итоге супруги развелись, но ссориться из-за квартиры продолжали регулярно, потому что мужчина не хотел из нее уезжать.

"После переоформления его квартиры на подругу жены в семье начали происходить ссоры. Он начал подозревать жену в неверности. Третьего декабря супруга опять сказала обвиняемого освободить квартиру", - сообщили в прокуратуре.

Бывшие супруги ссорились на улице. Вероника сидела за рулем своей машины. Николай выстрелил в женщину. Перенес ее на заднее сиденье. Отъехал в соседний двор. Заметил, что Вероника еще жива, и тогда выстрелил еще четыре раза. Такие показания он дал на допросе. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина обходит вокруг автомобиля, запирает машину и спокойно уходит домой.

"По местам проживания обвиняемого проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие, патроны к нему, а также глушитель", - рассказали в СК.

Тело Вероники нашел ее новый сожитель. Забеспокоился, что женщина не возвращается домой и не отвечает на телефонные звонки. Пошел ее искать. Обнаружил машину. Заметив пулевое отверстие в боковом стекле, вызвал полицию. Оперативники, узнав о конфликте с бывшим мужем, сразу его задержали. А тот и не стал ничего скрывать.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Вероника Казык
Вероника Казык
Сотрудники СКР на месте происшествия
Сотрудники СКР на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
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