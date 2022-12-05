Застрелившему бывшую жену 65-летнему москвичу предъявлено обвинение

Свою вину он признал

Следственный комитет предъявил обвинение 65-летнему москвичу, который застрелил свою бывшую супругу. Тело женщины с огнестрельными ранениями было найдено накануне днем на заднем сиденье машины, припаркованной недалеко от её дома. Подозрения сразу пали на бывшего мужа.

На этих кадрах - Николай Грубняк. Мужчину ведут на первый допрос к следователю. Ему 65 лет. Подозревается в хранении оружия и убийстве своей бывшей жены, которая была моложе его более чем в два раза. Веронике Казык было 30. Мужчина говорит: "Подошел, выстрелил и убил". Вину признает.

Николай и Вероника поженились в 2016 году. Женщина приехала в Москву с Украины, работала здесь в клининговой компании. С мужем, кстати, старалась не появляться на людях, рассказали друзья: "Она приехала с ним, с Николаем, насколько я помню. Представила его как дедушку. Ну я подумала, что это родственник. Видимо, стесняясь большой разницы в возрасте".

Судя по запискам, которые нашли дома у Николая Грубняка, конфликт с женой у него начался давно. И он даже хотел покончить жизнь самоубийством. В итоге супруги развелись, но ссориться из-за квартиры продолжали регулярно, потому что мужчина не хотел из нее уезжать.

"После переоформления его квартиры на подругу жены в семье начали происходить ссоры. Он начал подозревать жену в неверности. Третьего декабря супруга опять сказала обвиняемого освободить квартиру", - сообщили в прокуратуре.

Бывшие супруги ссорились на улице. Вероника сидела за рулем своей машины. Николай выстрелил в женщину. Перенес ее на заднее сиденье. Отъехал в соседний двор. Заметил, что Вероника еще жива, и тогда выстрелил еще четыре раза. Такие показания он дал на допросе. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина обходит вокруг автомобиля, запирает машину и спокойно уходит домой.

"По местам проживания обвиняемого проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие, патроны к нему, а также глушитель", - рассказали в СК.

Тело Вероники нашел ее новый сожитель. Забеспокоился, что женщина не возвращается домой и не отвечает на телефонные звонки. Пошел ее искать. Обнаружил машину. Заметив пулевое отверстие в боковом стекле, вызвал полицию. Оперативники, узнав о конфликте с бывшим мужем, сразу его задержали. А тот и не стал ничего скрывать.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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