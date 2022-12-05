В московском Центре поддержки семей мобилизованных пройдут мероприятия для детей

Они приурочены к Новому году

Найти сокровища Карибского Моря, пройти собеседование на вакансию Деда Мороза, сделать свою елочную игрушку - такие развлечения приготовили для детей в московском Центре поддержки семей мобилизованных.

В преддверии праздников для родственников всех военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации, там решили организовать семейный Новый год. До 16 декабря каждый день в программе - творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии, угощения и приятные сюрпризы не только для детей, но и для взрослых. А в выходные гостей ждет особый сюрприз.

"В субботу мы проводим фестиваль новогодних игр. Активности мы предусмотрели для всех возрастов. Так, например, дети с 5 лет могут поучаствовать в играх на сплочение своей семьи. Ребята от 12 лет - в настольных играх. Например, прокачать навык великого оратора через новогодние поздравления", - говорит Ольга Лотванова, заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных.

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