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МХТ имени Чехова охватила "Полярная болезнь"

15:03
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

В Камергерском идет премьера нового спектакля Марии Брусникиной

В МХТ имени Чехова - премьера. "Полярная болезнь" - новый спектакль Марии Брусникиной. И хотя это история о женщинах, здесь нет никакой романтики. Действие разворачивается в 90-е, когда казалось, что мир рухнул.

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В Камергерском зафиксирована "Полярная болезнь". Именно так называют необъяснимое желание попавших в снежную мглу людей остаться в ней на всю жизнь.

Московский художественный превратился в Заполярье. С убаюкивающими духами, северным сиянием. И отчаянием трех очень разных женщин с одним желанием на всех - продать свой товар на Крайнем Севере побыстрее и подороже. Чтобы прокормить семью, спасти близких. Да и просто выжить.

Героини - те самые челноки из лихих 90-ых.

"Когда мы начали репетировать, мы бесконечно рассказывали все эти истории. И даже мои истории, которые всплыли, мне казалось, что я как будто их придумала, что они ненастоящие, что так невозможно было жить. Этого не может быть! Я думала - правда, может, этого не было в моей жизни? Было!", - говорит актриса Юлия Чебакова.

Автор пьесы Мария Малухина в 90-ых только родилась. Тем удивительнее ее пронзительные образы героинь и очень точные детали. Да, тысячи людей рисковали тогда всем, что имели. Нередко теряли - и начинали заново. Эта история - не страшная, а очень глубокая.

"В людях это живет, это близкая информация. И потом тут дело вообще не в 90-ых. Вообще! Это про некое ощущение растерянности, потерянности и возможности жить за счет собственных внутренних ресурсов. И еще очень важно, что в конце там есть свет", - отметила режиссер Марина Брусникина.

Этот спектакль - как тонкое кружево из поэзии, музыки, юмора. Тот счастливый случай, когда смеешься сквозь слезы благодаря талантливой режиссуре и актерскому ансамблю.

"Я не могу сказать, что это просто спектакль про ретро. Это спектакль про сегодня, безусловно. Про те чувства, про те состояния, которые испытывают женщины и мужчины сегодня", - подчеркнула актриса Ольга Литвинова.

Судя по реакции первых зрителей, "Полярная болезнь" в Камергерском - надолго. И она не лечится, потому что, попав в Московский художественный, нестерпимо хочется остаться здесь навсегда.

Ольга Стрельцова, Сергей Смирнов, Артем Боев, "ТВ Центр"

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Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
Спектакль "Полярная болезнь"
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