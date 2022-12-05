МХТ имени Чехова охватила "Полярная болезнь"

В Камергерском идет премьера нового спектакля Марии Брусникиной

В МХТ имени Чехова - премьера. "Полярная болезнь" - новый спектакль Марии Брусникиной. И хотя это история о женщинах, здесь нет никакой романтики. Действие разворачивается в 90-е, когда казалось, что мир рухнул.

В Камергерском зафиксирована "Полярная болезнь". Именно так называют необъяснимое желание попавших в снежную мглу людей остаться в ней на всю жизнь.

Московский художественный превратился в Заполярье. С убаюкивающими духами, северным сиянием. И отчаянием трех очень разных женщин с одним желанием на всех - продать свой товар на Крайнем Севере побыстрее и подороже. Чтобы прокормить семью, спасти близких. Да и просто выжить.

Героини - те самые челноки из лихих 90-ых.

"Когда мы начали репетировать, мы бесконечно рассказывали все эти истории. И даже мои истории, которые всплыли, мне казалось, что я как будто их придумала, что они ненастоящие, что так невозможно было жить. Этого не может быть! Я думала - правда, может, этого не было в моей жизни? Было!", - говорит актриса Юлия Чебакова.

Автор пьесы Мария Малухина в 90-ых только родилась. Тем удивительнее ее пронзительные образы героинь и очень точные детали. Да, тысячи людей рисковали тогда всем, что имели. Нередко теряли - и начинали заново. Эта история - не страшная, а очень глубокая.

"В людях это живет, это близкая информация. И потом тут дело вообще не в 90-ых. Вообще! Это про некое ощущение растерянности, потерянности и возможности жить за счет собственных внутренних ресурсов. И еще очень важно, что в конце там есть свет", - отметила режиссер Марина Брусникина.

Этот спектакль - как тонкое кружево из поэзии, музыки, юмора. Тот счастливый случай, когда смеешься сквозь слезы благодаря талантливой режиссуре и актерскому ансамблю.

"Я не могу сказать, что это просто спектакль про ретро. Это спектакль про сегодня, безусловно. Про те чувства, про те состояния, которые испытывают женщины и мужчины сегодня", - подчеркнула актриса Ольга Литвинова.

Судя по реакции первых зрителей, "Полярная болезнь" в Камергерском - надолго. И она не лечится, потому что, попав в Московский художественный, нестерпимо хочется остаться здесь навсегда.

Ольга Стрельцова, Сергей Смирнов, Артем Боев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"