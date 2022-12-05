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Медведев: с ценами на нефть будет происходить невообразимое

13:54
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Пострадают в первую очередь потребители

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram решение западных стран с сегодняшнего дня ограничить цены на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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"Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью", - написал зампред Совбеза.

По его словам, нефть с рынка не пропадет, но "с ценами будет происходить невообразимое".

Как добавил Медведев, пострадают от действий Запада в первую очередь потребители.

"Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все ещё впереди, зима только началась", - заключил Медведев.

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