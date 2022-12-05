В России с коронавирусом госпитализировали 585 человек

Скончались 52 пациента

За сутки в России госпитализировали 585 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5667 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4647 человек, скончались 52 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 958 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 170. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 807 человек, в Московской области – 91.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21623268 случаев заболевания, зарегистрировано 392283 летальных исхода.

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