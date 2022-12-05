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Власти Финляндии заявили, что не "просят" ядерного оружия

14:26
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Хельсинки готовятся стать частью НАТО

Министр иностранных дел Финляндии высказался относительно перспективы обладания его страной ядерным оружием.

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"Мы его не просим, и никто нам его не предлагает", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее в понедельник правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО.

С мая 2022 года Швеция и Финляндия официально проходят совместную процедуру принятия в альянс, для этого требуется ратификация соответствующих протоколов всеми членами объединения.

Как прежде отмечали источники, Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца 2022 года.

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