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Пострадавший в драке с Лепсом надеется, что певец не будет себя вести как Ефремов

14:30
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

На выходных певец подрался с посетителем бара

Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом Евгений Хейфец сообщил, что его клиент не исключает мирового соглашения с певцом.
Не лучший день: Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге

Для этого должны быть соблюдены определенные условия. В частности, Лепс не должен себя вести как актер Михаил Ефремов, который в 2020 году попал в смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве и устроил из судебного заседания целое шоу.

"Это он будет решать исходя из поведения той стороны. Если он будет как Михаил Ефремов себя вести, то вряд ли", -  сказал адвокат (цитата по изданию "Подъем").

В ночь на 4 декабря 60-летний певец Григорий Лепс подрался с 39-летним посетителем бара в Санкт-Петербурге. Пострадавший подал заявление в полицию. У мужчины диагностировали перелом носа со смещением. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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