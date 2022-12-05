Названа основная версия массовой гибели каспийских тюленей в Дагестане

Росприроднадзор изучает ситуацию

Удушье из-за выброса природного газа рассматривается в качестве основной версии причины массовой гибели каспийских нерп в Дагестане. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Глава ведомства пояснила, что такое явление уже наблюдалось прежде, "там тоже была массовая гибель животных именно вот в период миграции, когда она сейчас происходит". Ученые высказали предположение об удушье — "пока останавливаемся на этом".

К настоящему времени в тканях тюленей обнаружены лишь изменения, вызванные кислородным голоданием. Версия отравления животных пока не подтверждается.

Однако Радионова подчеркнула, что Росприроднадзор сделает окончательные выводы относительно загрязнения природного объекта и воды только к концу недели, когда возьмет все пробы, сообщает "Интерфакс".

Следственный комитет России ранее инициировал проверку по факту массовой гибели тюленей в Дагестане. Около 700 мертвых млекопитающих обнаружили на берегу Каспийского моря в районе Махачкалы. Каспийский тюлень, он же нерпа, занесен в Красную книгу России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"