В Москве вновь продлен "оранжевый" уровень погодной опасности

В столице сохраняется аномально низкая температура

Повышенный, "оранжевый", уровень погодной опасности в Москве и Московской области будет действовать до 21:00 вторника, 6 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Метеорологи считают погодные условия в столичном регионе опасными из-за аномально низкой температуры воздуха — местами на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, из-за гололедицы в Москве и Подмосковье введен "желтый" уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 четверга, 8 декабря, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров в Москве и Подмосковье к концу недели могут вернуться к нулю и даже к положительным значениям. Пока нельзя сказать, как долго такие условия продержатся в столичном регионе, дать более точный прогноз можно будет лишь в середине недели.

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