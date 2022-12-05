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На mos.ru появилась интерактивная карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

14:24
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Пункты открыты с 10:00 до 19:00

На официальном портале мэра и правительства Москвы появилась интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает", которые будут работать более чем на 70 площадках столицы.
В центрах госуслуг в преддверии Нового года можно отправить открытки участникам СВО

Все желающие могут передать новогодние подарки живущим на новых территориях России детям или участникам специальной военной операции.

Пункты сбора уже работают в Парке Горького, а также в парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня". Еще 19 точек откроется с 9 декабря на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", а 23 декабря на фестивале заработают еще шесть пунктов и один - у арки главного входа на ВДНХ.

Пункты открыты с 10:00 до 19:00. Завершится акция 8 января.

Передать можно игрушки, книги, настольные игры, сладкие и творческие наборы для детей, носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены. Все подарки должны быть новыми и с бирками.

В работе пунктов сбора помогают волонтеры. Чтобы присоединиться к волонтерскому корпусу, нужно подать заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

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