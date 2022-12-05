На mos.ru появилась интерактивная карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

Пункты открыты с 10:00 до 19:00

На официальном портале мэра и правительства Москвы появилась интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает", которые будут работать более чем на 70 площадках столицы.

Все желающие могут передать новогодние подарки живущим на новых территориях России детям или участникам специальной военной операции.

Пункты сбора уже работают в Парке Горького, а также в парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня". Еще 19 точек откроется с 9 декабря на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", а 23 декабря на фестивале заработают еще шесть пунктов и один - у арки главного входа на ВДНХ.

Пункты открыты с 10:00 до 19:00. Завершится акция 8 января.

Передать можно игрушки, книги, настольные игры, сладкие и творческие наборы для детей, носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены. Все подарки должны быть новыми и с бирками.

В работе пунктов сбора помогают волонтеры. Чтобы присоединиться к волонтерскому корпусу, нужно подать заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

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