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В центре Москвы автомобиль вылетел в Яузу. Видео

15:13
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Водитель не пострадал

Автомобиль на полной скорости протаранил ограждение и вылетел в Яузу. Авария произошла накануне поздно вечером на Костомаровской набережной.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. Видно, как машину повело, она проломила чугунные конструкции и упала в воду.

За рулем находилась девушка. По одной из версий, она успела выпрыгнуть из автомобиля на ходу, по другой, выбраться ей уже помогали спасатели. Помощь на месте оказали медики.

Доставать автомобиль из воды пришлось с помощью автокрана. По словам очевидцев, аварии в этом месте происходят периодически.

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Оперативные службы на месте падения автомобиля в Яузу
Оперативные службы на месте падения автомобиля в Яузу
Оперативные службы на месте падения автомобиля в Яузу
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