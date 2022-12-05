Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей

Расследование ЧП продолжается

Разбор завала на месте взрыва в доме в Нижневартовске, продолжается. Он осложнен угрозой новых обрушений. Но под обломками еще могут находиться двое жителей дома. В списке погибших числятся шесть человек, еще пять пострадавших. Двое из них получили серьёзные ожоги и отправлены санавиацией в профильный медцентр Сургута.

Перед спасателями стоит сложная техническая задача - разобрать как можно быстрее завалы из бетонных перекрытий, деревянных и металлических конструкций. При этом действовать необходимо максимально осторожно, ведь в обрушенном подъезде по-прежнему могут находиться люди. На данный момент неизвестна судьба двух человек. При разборе постоянно проводят минуты тишины в надежде, что кто-то из пострадавших сможет подать знак.

Пятиэтажный дом не был газифицирован. Но причиной ЧП стал именно взрыв бытового газа, считают следователи. Рядом с разрушенным подъездом были обнаружены фрагменты баллона, который один из жильцов хранил у себя в квартире. Дознаватели уже установили, что мужчина накануне заправлял резервуар газом в топливной компании "Арт-Север".

"В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже дома 6а по ул. Мира в городе Нижневартовске. Предварительно - хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону", - сообщили в СК.

Для эвакуированных жильцов был развернут пункт временного размещения на базе школы. Многие временно остановились у родственников и знакомых. Сегодня городские власти начали принимать заявления на предоставление материальной помощи. Семьи пострадавших получат от 100 до 500 тысяч рублей, родные погибших - миллион.

Также администрация города обещает предоставить людям временное жилье из маневренного фонда. Реально ли восстановить дом, покажет детальное обследование конструкций. Пока же спасатели начали пускать жильцов в те квартиры, где людям не грозит опасность. Накануне многие, испугавшись взрыва, выбегали на 20-градусный мороз, не взяв документы и теплые вещи.

"Вчера позвонил сын, сказал, только, мама, не переживай, все нормально, но у нас взрыв. Взорвался соседний подъезд. Три этажа полностью снесло. Пока ничего не знаем. Они сразу на улицу выбежали, естественно без документов", - говорит женщина.

В память о погибших жители Нижневартовска несут цветы и зажигают свечи. В регионе инициированы проверки всех компаний, оказывающих услуги по заправке газом.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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