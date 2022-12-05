"Спорт - норма жизни": в Липецке проводят бесплатные занятия под руководством тренеров

До 2025 года в городе обновят спортивные площадки во всех школах

В российских регионах реализуется федеральная программа "Спорт - норма жизни". Это часть национального проекта "Демография", в рамках которого Министерство спорта проводит всероссийские конкурсы среди субъектов, муниципалитетов, СМИ и молодежи. Жюри оценивает заявки, направленные на развитие массового спорта и здорового образа жизни. 7 декабря в Москве министр спорта наградит победителей.

Липецк - в спорте. Причем весь. В зале - и дети, и взрослые. У каждой группы - свое расписание и свой персональный тренер. Здесь более 20 направлений: йога, гимнастика, плавание, бег, скандинавская ходьба. Этот проект - возможность для всех жителей города регулярно заниматься спортом.

"Бесплатно предоставляются курсы йоги. Бесплатно предоставляется бассейн. Очень удобно, что не нужно покупать никакие абонементы, ты не привязан ко времени, то есть если есть у тебя время - пришел, позанимался", - говорит местная жительница.

Записаться на бесплатные занятия можно на официальном сайте департамента спорта Липецка или в соцсетях. Проект реализуется с сентября, и уже занимаются сотни людей. Среди них - и активные пенсионеры.

Здесь есть все и для профессиональной подготовки. Например, к сдаче нормативов ГТО. Или к соревнованиям.

"Уже открыто два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них, в котором мы сейчас находимся. И полностью аналогичный находится на улице Железнякова. Липецк действительно рванул вперед по материально-техническому оснащению именно спортивными учреждениями", - отметила Александра Кузнецова, председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка.

До 2025 года в Липецке построят не только физкультурно-оздоровительные комплексы, но и обновят спортивные площадки во всех школах, а в каждом районе появится как минимум своя велодорожка.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"